Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yendi!

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçındaki ilk 11’inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmetcan’ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo’ya, sol bekte İsmail’in yerine Denswil’e, orta sahada Siopis’in yerine Berat’a, sakatlığı bulunan Hamsik’in yerine Abdülkadir Ömür’e, forvet hattında ise Cornelius’un yerine Djaniny’e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçındaki 11’inden farklı olarak 4 isimle çıktı. Pereira, savunmada Serdar Aziz’in yerine Novak’a, orta sahada Muhammed’in yerine Osayi-Samuel’e, hücum hattında ise Berisha’nın yerine Mesut’a, Serdar Dursun’un yerine de Valencia’ya görev verdi.

2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

45+3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

67. dakikada Gervinho'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Abdülkadir, uygun durumda vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

70. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmadan seken top Cornelius'un önünde kaldı. Cornelius'un sağ ayakla çektiği şutta top üstten auta gitti.

80. dakikada Yusuf'un sağ kanattan ortasında Baksetas kafayı vurdu. Top yan direkten döndü. Seken topa Djaniny hareketlendi ama Tisserand araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Sol kanattan yapılan ortada arka direkte Cornelius topa doğru hamle yapmak isterken Szalai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun penaltı olduğu kararı verildi. Penaltı vuruşunu kullanan Bakasetas, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 2-1

90. dakikada Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken topa Yusuf Sarı vuruşunu yaptı. Gustavo'dan seken top ağlara gitti: 3-1

Son düdükle beraber 3-1 kazanan Trabzonspor, puanını 21 yaparak zirveye yerleşti. Fenerbahçe ise 19 puanla 2. sırada kaldı.

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17/10/2021 23:39