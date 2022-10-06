Trabzonspor, Fransa'da kayıp
06/10/2022
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililer 11. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'ya konuk oldu. Bordo mavililer sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Monaco'ya galibiyeti getiren goller 14 ve 45+2'de (Penaltı) Ben Yedder, 55. dakikada Disasi'den geldi. Trabzonspor'un tek golünü 72. dakikada Bakasetas kaydetti.
Temsilcimiz Trabzonspor'da maçın 11. dakikasında Maxi Gomez kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Monaco grupta puanını 6'ya çıkarırken, Trabzonspor 3 puanda kaldı.
Temsilcimiz H Grubu'nda Ferencevaros 3-2 kaybetmiş, Kızılyıldız'ı ise 2-1 mağlup etmişti.
Grubun diğer maçında Kızılyıldız, Ferencevaros'u 4-1 mağlup etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un başında çıktığı Avrupa kupalarındaki maçlarda deplasman galibiyeti bulunmuyor.
Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa'da 10 karşılaşmanın 5'ini deplasmanda oynadı.