Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği Batista Mendy'nin bonservisini belirledi

Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, Galatasaray'ın gündeminde. Öte yandan Bordo-Mavililer, Batista Mendy'nin bonservisini belirledi. Detaylar haberimizde

Trabzonspor'un 24 yaşındaki Fransız ön liberosu Batista Mendy sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın gündemine girdi.

Fransız kaynaklı haberlerde Sarı-Kırmızılıların Mendy için Trabzonspor'un kapısını çaldığı aktarıldı.

Son olarak L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray'ın transfer için ödemesi gereken bonservis bedeli de belli oldu.

Trabzonspor'un Batista Mendy için en az 10 milyon euro talep ettiği haber detayında yer aldı.

Batista Mendy ile birkaç haftadır Crystal Palace'ın da ilgilendiği ve Bordo-Mavililere teklif sunduğu vurgulandı.

Trabzonspor, Batista Mendy'yi geçtiğimiz sezon başında Angers'tan 4.4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

2023-24 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 38 maça çıkan Batista Mendy 3633 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asitlik skor katkısı verdi.