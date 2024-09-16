Trabzonspor, Güneş'in istediği oyuncuları devre arasında alacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'in talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacaklarını, şampiyonluk yarışında olmak için tüm adımları kararlılıkla atacaklarını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan,

yaptığı yazılı açıklamada, teknik adam değişikliğinin takıma bir ivme katacağına inandığını vurgulayarak, "Kısa süre içerisinde şampiyonluk yarışına ortak olacağına yüzde yüz inanıyorum. Hocamızın gelişi sonrası transfer süresinin çok az kalması nedeniyle bazı takviyeleri devre arasında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız." ifadelerini kullandı.

Ekonomik konulara da değinen Doğan, sermaye artırımına ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı. Futbol AŞ olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır."

İstanbul'da iki büyük proje

Doğan, gayrimenkul alanında önemli projeleri olduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere İstanbul'daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibarıyla hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı. Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Sportif AŞ uhdesinde gerçekleştireceğimiz proje ile 3 milyar liranın üzerinde bir gelir yaratmayı hedefliyoruz. Kartal arazisi dışında, süreçlerini belirli bir aşamaya getirdiğimiz büyük bir gayrimenkul projesinde de önemli bir mesafe aldık. Çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle ve elde ettiği karlarla konuşulan bir kulüp haline gelecektir."

Trabzon'da da önemli projelerin arifesinde olduklarına işaret eden Doğan, "Bu projeleri, halka açık olan şirketimiz uhdesinde gerçekleştirmek arzusundayız. Çok önemli gelir kalemleri oluşturacağımız bu projelerle birlikte ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra öz kaynaklarını pozitife döndüren şirketimiz, yeni sermaye yapısı ile bu pozitif tutarını oldukça yükseltecektir. Yapacağımız yeni hamlelerle birlikte, artık teknik iflastan çıkmış, gelir-borç rasyolarını düzeltmiş ve UEFA'nın mali kriterleri arasında önemli bir hale gelen 'pozitif öz kaynak' kuralı gibi birçok kriter bizim için sorun olmaktan çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.