Trabzonspor, Hatay'ı ilk yarıda geçti

Lider Trabzonspor yeni bir galibiyet için fazla beklemedi. Geçen hafta Antalyaspor'a mağlup olan bordo-mavililer, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ligde 13. galibiyetini elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi ilk yarıdaki oyunuyla yeni bir rekorun sahibi oldu.

Geçtiğimiz hafta namağlup unvanını Antalyaspor deplasmanında kaybeden Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.



36 bin taraftarın önünde maça iyi başlayan Abdullah Avcı'nın ekibi ilk 45 dakikayı 2-0 öne noktaladı.

24. dakikada Djaniny ile öne geçen bordo-mavililer, 38'de Andreas Cornelius skoru 2-0'a getirdi. İlk golün asistini yapan Norveçli yıldız, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Devreyi yüzde 80 topla oynamayla kapatan 'Fırtına' 8 şut denemesinden 5 isabet buldu. Gol beklentisi xG ise 1.02 olarak istatistiklere yansıdı. Trabzonspor 386 isabetli pasla, ilk yarılarda yapılan isabetli pas rekorunu kırdı. Ömer Erdoğan'ın takımı ilk kez bir ilk yarıda şut atamadı.

Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelenin ikinci yarısına Atakaş Hatayspor hızlı başladı. Farkı azaltma adına açık arayan konuk ekip yakaladığı fırsatlardan sonuç çıkaramadı.

Skor avantajını pas oyunuyla korumayı bilen Trabzonspor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun son düdüğüyle birlikte sahadan galip ayrıldı: 2-0.

Trabzonspor 18. hafta maçında Altay'a konuk olacak.

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18/12/2021 17:17