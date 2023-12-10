Trabzonspor ikinci yarıda açıldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

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10/12/2023

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Trabzonspor ikinci yarıda açıldı


Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer, 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ve 59. dakikada Bakasetas'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın tek golünü ise 80. dakikada Denis Draguş kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan Trabzonspor puanını 26'ya çıkardı. Son oynadığı 3 maçı da kaybeden Gaziantep FK ise haftayı 15 puanla kapattı.

10/12/2023 20:40
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TAGS: Trabzonspor ikinci yarıda açıldı
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