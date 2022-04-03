Trabzonspor ile Beşiktaş yenişemedi
03/04/2022
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip, puanınıı 71'e yükseltti. Beşiktaş'ta Batshuayi penaltı kaçırırken, Larin 80 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
Medical Park Stadı'nda oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Andreas Cornelius atarken, Beşiktaş'ın golü 71. dakikada Valentin Rosier'den geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 71'e, Beşiktaş ise 47'ye yükseltti.