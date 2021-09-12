Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı

Trabzon deplasmanında 2-0'ı bulan Galatasaray skoru koruyamadı. Emre Kılınç'ın gollerine karşılık Cornelius ve Nwakaeme'den karşılık gelirken mücadele 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray dev maçta Trabzonspor'un konuğu oldu.

Hafta içi Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip zorlu deplasmanda iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

Galatasaray, Trabzon'da gol perdesini erken açtı. 20. dakikada Emre Kılınç takımını 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor bu golün şokunu atlatamadan Emre Kılınç 33. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-0'a geldi.

Abdullah Avcı'dan erken müdahale

Kalesinde üst üste goller gören Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maça erken müdahale etti. Avcı, 39. dakikada İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür'ü oyundan alırken Anders Trondsen ile Yusuf Sarı'yı oyuna dahil etti.

Cornelius, Süper Lig defterini açtı

Trabzonspor 41. dakikada farkı bire indiren golü buldu. Soldan Hamsik'in içeri gönderdiği ortayı Bakasetas kafasıyla aşırdı ve devamında Andreas Cornelius'un golü geldi. Trabzonspor'un yeni golcüsü Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

Fatih Terim'den devre arasında iki değişiklik

Üç gole sahne olan ilk yarıyı Galatasaray 2-1 önde kapatırken sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. beIN Sports'un aktardığına göre ağrı hisseden Emre Kılınç oyundan çıktı. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan da ikinci yarıda yer almazken Ryan Babel ve Aytaç Kara maça dahil oldu.

Anthony Nwakaeme sonucu belirledi

İkinci yarıda beraberlik için baskıyı artıran Trabzonspor aradığı golü 62. dakikada buldu. Marek Hamsik'in çizgiden çıkardığı pasta topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelere yolladı ve skor 2-2'ye geldi.

Kalan sürede iki takım da rakip kalede sık sık gol pozisyonuna girdi ancak başka gol olmadı ve dört gollü maçta kazanan çıkmadı. 2-2 sona eren maçın ardından Trabzonspor ile Galatasaray birer puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 10 puana yükselerek zirve ortağı olurken Galatasaray ise puanını 8 yaptı.

Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı

Trabzonsporlu bir taraftar, Galatasaray'ın ikinci golünden sonra sahaya girdi ve Abdülkadir Ömür'e yöneldi. 61saat'te yer alan iddiaya göre taraftar, Ömür'e, "Düzgün top oyna" dedi. Ardından sahaya giren kişiyi güvenlik görevlileri dışarı çıkardı.

Devamında Abdullah Avcı iki değişiklik yaptı ve 39. dakikada İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü oyundan aldı.

Oyundan çıkarken duygulu anlar yaşayan Abdülkadir Ömür'e taraftarlardan da protesto geldi.

Yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamayan Abdülkadir Ömür'ü devre bitiminde Galatasaraylı futbolcular ve Trabzonsporlu takım arkadaşları teselli etti.

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12/09/2021 22:02