Trabzonspor, İsviçre'den golsüz beraberlikle dönüyor

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin St. Gallen takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.

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23/08/2024

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Trabzonspor, İsviçre'den golsüz beraberlikle dönüyor

Avrupa’nın 3 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Trabzonspor, St. Gallen karşısında mücadele etti. 

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. 

87. dakikada İsviçre ekibi öne geçti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem faul olduğu gerekçesiyle golü iptal edildi. 

Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos günü saat 20:00'de Trabzon'da oynanacak. Maçı kazanan taraf UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. 

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.

45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.

87. dakikada gelen ortaya kafayla iyi yükselen Geubbels takımını öne geçirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem faul olduğu gerekçesiyle golü iptal edildi. 

İLK 11

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan.

23/08/2024 08:48
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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