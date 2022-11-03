Trabzonspor Konferans Ligi'nde

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup eden temsilcimiz Trabzonspor, grubu 3'üncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen temsilcimiz Trabzonspor, grupta 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Bakasetas'ın golüyle öne geçen Trabzonspor skoru korudu ve üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor grupta puanını 9 yaparak üçüncü sırada yer aldı ve Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Grubun diğer maçında Monaco Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve grubu 10 puan ile tamamlayarak lider çıktı. Aynı puandaki Ferencvaros ise 10 puan ile tamamladığı grubu averaj ile ikinci sırada son 32'ye kaldı.

Grupta 6 puan toplayan Kızılyıldız son sırada yer aldı.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Trazeguet'in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas'ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

23. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

30. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.

41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı.

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee.

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03/11/2022 21:58