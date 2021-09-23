Trabzonspor, Konya'da 10 kişiyle bir puana razı oldu...
23/09/2021
Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de deplasmanda 21 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, kulüp rekoru kırdı.
Bordo mavili ekip eksik kalmasına rağmen deplasmandan 1 puan aldı. Uğurcan Çakır, 8 kurtarışıyla beğeni topladı.
Goller: 20' ve 46' Endri Cekici / 1' Cornelius, 76' Hadziahmetovic (k.k)
Trabzonspor'da Vitor Hugo, 8. dakikada rakibine yaptığı faul sorası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.