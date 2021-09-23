Trabzonspor, Konya'da 10 kişiyle bir puana razı oldu...

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23/09/2021

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Trabzonspor, Konya'da 10 kişiyle bir puana razı oldu...

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de deplasmanda 21 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, kulüp rekoru kırdı.

Bordo mavili ekip eksik kalmasına rağmen deplasmandan 1 puan aldı. Uğurcan Çakır, 8 kurtarışıyla beğeni topladı.

Goller: 20' ve 46' Endri Cekici / 1' Cornelius, 76' Hadziahmetovic (k.k)

Trabzonspor'da Vitor Hugo, 8. dakikada rakibine yaptığı faul sorası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

 

23/09/2021 19:59
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TAGS: Trabzonspor, Konya’da 10 kişiyle bir puana razı oldu...haberkibris,
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