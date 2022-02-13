Trabzonspor,  Konyaspor’u 2-1 yendi

Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında lider Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi; son 13 haftaya şampiyonluk yolunda büyük avantajla girdi. Bordu Mavililer'i galibiyete taşıyan golleri Edin Visca attı. Konyaspor'un sayısı Cikalleshi'den geldi.

Süper Lig'in zirvesindeki iki ekibinin mücadelesine ev sahibi Trabzonspor daha etkili başladı. Bordo Mavililer, oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışırken; faullerin sıklığı bu dakikalarda maçın sık sık durmasına neden oldu.

Maça istekli başlayan isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un en etkili ismiydi. İlk dakikadan itibaren etkili olan Trabzonspor, 13. dakikada golü buldu. Ara transferde Bordo-Mavililer'e katılan Edin Visca, Cornelius'un harika asistini geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Trabzonspor üstünlüğü bırakmadı ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı Trabzonspor skor avantajının da etkisiyle ilk yarıdaki baskıyı frenledi. Buna karşın Konyaspor rakip kaleye yönelmeye çalıştı. Bordo Mavilililer defansta kusursuz oynamasıyla da konuk ekip tehlike yaratamadı.

Trabzonspor, 67. dakikada 1-0'ı buldu. Nwakaeme, 67. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası sol içinde topla buluştu. Nijeryalı, Konyaspor defans oyuncuları karşısında yaptığı resitalle topu Edin Visca'ya çıkardı. Boşnak oyuncu bekletmeden topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

83. dakikada Cikalleshi'nin golü Konyaspor'u ümitlendirse de Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonunda Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'a kırmızı kart çıktı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 60 yaptı ve bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bordo-Mavililer, 26. hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Sahadan puansız ayrılan Konyaspor ise ikinci sıradaki yerini korudu. Yeşil Beyazlılar, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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13/02/2022 20:12