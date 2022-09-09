Trabzonspor kötü başladı

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oldu.

Bordo mavililer sahadan 3-2 mağlup ayrılarak grup maçlarına kötü başladı.

Ferencvaros'ın galibiyet golleri 5. dakikada Tokmac Nguen, 29. dakikada Adama Traore ve 44. dakikada T(Penaltı) Tokmac Nguen'den geldi. Temsilcimizin gollerini ise 39. dakikada Maxi Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Macaristan ekibinde 16. dakikada Eldar Civic kırmızı kart gördü.

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09/09/2022 00:06