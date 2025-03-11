Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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11/03/2025

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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TAGS: Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke
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