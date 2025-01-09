Trabzonspor kupada farklı kazandı

2. dakikada Cham'ın pasında altı pas içinde Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

15. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram yatarak topa sahip oldu.

17. dakikada sol taraftan ceza alanına ilerleyen Augusto'nun yerden pasında, Serdar Dursun'un dokunduğu top yan direkten döndü.

26. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert Furkan Bayram, topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

57. dakikada Cham'ın ara pasında ceza alanı içinde Umut Güneş, kaleci Mert Furkan Bayram ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in şutunda kaleci Mert, tehlikeyi önledi.

58. dakikada Cham'ın vuruşunda savunmadan dönerek boşta kalan topu Banza kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'dan döndü. Dönen topu kontrol eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

63. dakikada Rony'nin pasında, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu Yusuf Özdemir, kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

69. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca, taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazındaki Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert Furkan Bayram'ın sol üstünden filelere yolladı: 3-0.

85. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut, sahayı sedye ile terk etti ve konuk takım, kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'dan maç sonrası açıklama

Trabzonspor, maçın ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun açıklamalarına ilişkin "Sayın Uğurlu'nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun kupa maçının ardından bordo-mavili futbolcular Simon Banza ve Muhammed Cham hakkındaki açıklamalarının "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi.

Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek kelime dahi etmeden gündem yaratmak amacıyla Trabzonspor oyuncularının hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada "Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir. Sayın Uğurlu'nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa maçlarına yeni formatla başlandığını hatırlatarak "Bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Üç tane maçımız var. İlk maçımızı yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık." dedi.

Oyuna iyi başladıklarını kaydeden Güneş, "Özellikle ilk 15 dakika çok iyiydik. Topu iyi kullandık, hücuma çıktık. Çok net pozisyonlar bulduk ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra rakip ikinci bölgede top kayıplarından sonra geçişte oynamaya çalışıyordu onda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ikinci yarısına da iyi başladıklarını ifade eden Güneş, "Bu sefer goller bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığınız zaman üstün taraftık." diye konuştu.

Güneş, top kayıplarının oyun kontrolünün gitmesine de sebep olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Topu çevirerek oynamak gerekirken rakip de o ara 10 kişi kaldıktan sonra yine oyuna ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı maç, rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bizim bu eksiklerimiz var. Bunu aşmak durumundayız. Ama oyuncularımın oyun olarak hak ettiğini düşünüyorum. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten rakibe daha az pozisyon veren takıma gelmek için zamana ihtiyacımız var ama gruba avantajlı başladık."

Transfer çalışmalarına da değinin Güneş, "Devre arasında alacağımız oyuncular da direkt oyuncular olacak. Yani direkt oynaması için alıyoruz. Alıp da bekletmeyelim. Çünkü kadromuzun bundan iyi oynayacak bir hale dönmesi için oyuncu yeteneği kadar oyun aklının da katılması gerekir. Oyun aklı çok önemli. Oyunu oynarken oyunu yönetmek de önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: İkinci yarıda kontrolünü eline alan Trabzonspor bulduğu gollerle de galip geldi

Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'un maça iyi başladığını belirterek "İlk 15 dakika özellikle maçın hakimiydi diyebiliriz. Daha sonrasında kazandığımız toplarda savunma arkası yaptığımız geçişlerle pozisyonlar bulmaya başladık. Çok da pozisyona girdik ilk yarı. Oyunun da üstünlüğünü ele aldık." dedi.

Böyle rotasyon yaptıkları bir maçta girdikleri pozisyonların en az 1-2 tanesini değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Uğurlu, "Trabzonspor bulduğu ilk golden sonra oyunun üstünlüğünü tamamen eline aldı diyebiliriz. İyi oynadılar. Lig bizim için çok daha önemli ama kupada da her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oyuncuları olabildiğince dinlendirmek, oynamayan oyuncularla oynamak istedik. İkinci yarıda kontrolünü eline alan Trabzonspor bulduğu gollerle de galip geldi." ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu, maç sonu yaşanan olaylara Simon Banza'nın neden olduğunu savunarak, şunları ifade etti:

"Maç bittikten sonra, aslında devre arası da olmuştu, içerde olduğu için çok görememiş olabilirsiniz. Ben bu olayların başlangıcının tamamen Simon Banza’dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla provokatör bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Maçın başından sonuna kadar oyuncuları tahrik eden, sürekli küfreden o diyaloğa giren ve oyunun gerilmesini sağlayan aslında oyuncular arasında herhangi bir gerginlik herhangi bir problem yaşanmamıştı. Ancak Simon Banza önderliğinde biraz da oyunun gerildiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir vurma, darbe olduğunu söyleyemem. Şenol hocaya da teşekkür ediyorum. Tamamen sakinleştiren, olayların kapanmasını, bitmesini isteyen tavırlarıyla herkesi sakinleştirmeye çalıştı."

Uğurlu, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'i Alanyaspor teknik heyetinden bir kişinin yere düşürmesine ilişkin de "Hüseyin Çimşir'e yapılan doğru değil. Kesinlikle yanlış, o tavır, tarz kesinlikle yanlış. Hüseyin Çimşir’in bana yapmış olduğu hareketten benim boğazımı tuttu, onun sonrasında vermiş olduğu reaksiyonu da kabul etmiyorum. Hem bizim adımıza hem hoca adına hem de Hüseyin hocaya yapılan hareket açısından kesinlikle doğru olduğunu savunmuyorum ve olmaması gereken bir şeydi. Maalesef ki bu olayların tırmanmasının sadece ana sebebini anlatmak istedim size." diyerek sözlerini tamamladı.