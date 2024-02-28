Trabzonspor kupada yarı finalde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Rams Başakşehir ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan bordo-mavili ekip, yakaladığı pozisyonlardan gol çıkaramadı. İlk yarıdan gol sesi gelmedi.

İkinci yarıda mücadele Trabzonspor'un kontrolü ile devam ederken bordo mavililerin aradığı gol, 57. dakikada Edin Visca'dan geldi.

Maçın geri kalanında başka gol çıkmazken MKE Ankaragücü'nden sonra ikinci yarı finalist Trabzonspor oldu.

Bordo mavilerin yarı finaldeki rakibi Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının galibi olacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

5. dakikada ceza alanına girerek 2 rakibinden art arda sıyrılan Trezeguet'in şutunda kaleci Deniz Dilmen topa sahip oldu.

6. dakikada sol taraftan Denswil'in pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin gelişine şutunda, kaleci Deniz Dilmen topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Bardhi'nin sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Onuachu'nun dokunduğu topa Trezeguet altı pas içinde vuramayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GOL: 57. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi: 1-0

59. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun şutunda, top üsten auta çıktı.

71. dakika Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz Dilmen, iki hamlede topu kontrol etti.

74. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girerek rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'ün şutunda top yan ağlarda kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 81 Kerem Şen), Visca (Dk. 81 Fountas), Bardhi, Trezeguet (Dk. 77 Pepe), Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, De Souza (Dk. 82 Dubois), Serdar Gürler (Dk. 62 Deniz Türüç), Abeid (Dk. 62 Berkay Özcan), Kemen, Figueiredo (Dk. 62 Davidson), Keny (Dk. 71 Piatek)

Gol: Dk. 57 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor) Dk. 44 De Souza, Davidson (RAMS Başakşehir)