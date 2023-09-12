Trabzonspor Ognjen Bakic transferinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'in transferini resmen açıkladı. Bordo mavililer 20 yaşındaki oyuncu ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, son olarak Hırvatistan'ın Osijek takımında forma giyen ve şu anda serbest statüde bulunan Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'in transferini duyurdu.

Bordo mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 Futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."