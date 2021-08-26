Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Roma: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov, Mkhitaryan

Trabzonspor: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Peres, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

Avrupa kupalarında 139. maç

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.

TRT

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26/08/2021 10:06