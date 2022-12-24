Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzosnpor ile Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 61. dakikada Gomez ile 1-0 öne geçti. 90+11. dakikada Trezeguet bordo mavililerin ikinci attı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

57. dakikada Fenerbahçe'de Crespo ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından ilk galibiyetini alan Trabzonspor, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi haftayı 26 puanla kapattı.

Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan eli boş dönerek haftayı 29 puanla kapattı.

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24/12/2022 20:19