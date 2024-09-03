Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı!

Trabzonspor, bugün yapılan ikinci görüşmede teknik direktör Şenol Güneş ile her konuda anlaşmaya vardı.

ads ads ads ads
03/09/2024

ads
Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı!

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile bugün yaptığı ikinci görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

5. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ OLACAK

Daha önce Trabzonspor'u dört kez çalıştıran Şenol Güneş, bordo-mavili kulübe beşinci kez teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Şenol Güneş, Trabzonspor'da ilk maçında daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş ile karşılaşacak.

03/09/2024 16:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Trabzonspor, Şenol Güneş
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.