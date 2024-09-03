Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı!

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile bugün yaptığı ikinci görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



5. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ OLACAK



Daha önce Trabzonspor'u dört kez çalıştıran Şenol Güneş, bordo-mavili kulübe beşinci kez teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.



İLK MAÇI BEŞİKTAŞ'A KARŞI



Şenol Güneş, Trabzonspor'da ilk maçında daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş ile karşılaşacak.

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