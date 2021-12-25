Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
25/12/2021
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.
Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı.
Ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi daha önce garantileyen Trabzonspor, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.
Haftaya üçüncü sırada giren Medipol Başakşehir ise 33 puana ulaştı.
Kritik maçtan çıkan beraberlikle birlikte bordo-mavili ekip iç sahadaki, lacivert-turunculular ise Emre Belözoğlu yönetimindeki yenilmezlik serilerini sürdürmüş oldular.