Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

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25/12/2021

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı.

Ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi daha önce garantileyen Trabzonspor, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

Haftaya üçüncü sırada giren Medipol Başakşehir ise 33 puana ulaştı.

Kritik maçtan çıkan beraberlikle birlikte bordo-mavili ekip iç sahadaki, lacivert-turunculular ise Emre Belözoğlu yönetimindeki yenilmezlik serilerini sürdürmüş oldular.

25/12/2021 20:01
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TAGS: trabzon, başakşehir, süperlig, karşılaşma
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