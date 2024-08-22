Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

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22/08/2024

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Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı

Maçın oynanacağı Kybunpark'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda pas ve taktik çalışıldığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

 

22/08/2024 10:56
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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