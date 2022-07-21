Trabzonspor stoperini Ada'dan getiriyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, stoper mevkisine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milliyet'in haberine göre; Bordo-Mavililer, Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe ve Leicester City oyuncusu Jannik Vertergaard için görüşmelerini sona getirdi. Trabzonspor, bu iki oyuncudan birisiyle stoper transferini tamamlamak istiyor.

Geçtiğimiz sezonu önce Aston Villa ardından Napoli'de kiralık olarak geçiren İngiliz stoper Tuanzebe, Manchester United kadrosunda kendisine yer bulamıyor.

Diğer taraftan geçtiğimiz sezon sadece 10 Premier Lig maçına çıkabilen Danimarkalı Vertergaard da, hem daha çok oynama fırsatı hem de Şampiyonlar Ligi şansı nedeniyle Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

Trabzonspor, bu transferlerde satın alma opsiyonlu kiralama formulünü deneyecek.

Bu habere tepkiniz:



21/07/2022 12:30