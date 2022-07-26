Trabzonspor tek golle kaybetti
Trabzonspor, Empoli ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybederek Avusturya kampındaki ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
26/07/2022
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi.
Serie A ekibi maçı Mattia Destro'nun 14. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Slovenya’da çıktığı ilk 2 maçta MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, Avusturya kampındaki ilk maçında bir diğer İtalya temsilcisi Torino’ya 3-0 yenilmişti.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Farukcan Genç, karşılaşmada forma giyemedi.
Torino ile aynı sahada iki gün önce 5 bin taraftarı önünde karşılaşan bordo-mavili takımın Empoli ile oynadığı maça güvenlik nedeniyle taraftar alınmadı.
Trabzonspor, 26 Temmuz sabahı yapacağı antrenmanla 2 aşamalı gerçekleştirdiği yurt dışı kampını tamamlayacak.