Trabzonspor tek golle kaybetti

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi.

Serie A ekibi maçı Mattia Destro'nun 14. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Slovenya’da çıktığı ilk 2 maçta MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, Avusturya kampındaki ilk maçında bir diğer İtalya temsilcisi Torino’ya 3-0 yenilmişti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Farukcan Genç, karşılaşmada forma giyemedi.

Torino ile aynı sahada iki gün önce 5 bin taraftarı önünde karşılaşan bordo-mavili takımın Empoli ile oynadığı maça güvenlik nedeniyle taraftar alınmadı.

Trabzonspor, 26 Temmuz sabahı yapacağı antrenmanla 2 aşamalı gerçekleştirdiği yurt dışı kampını tamamlayacak.

Bu habere tepkiniz:



26/07/2022 10:10