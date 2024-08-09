Trabzonspor tek golle mağlup

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk etti. Bordo mavilileri sahadan 1-0 mağlup olduç

Rapid Wien'e galibiyeti getiren gol 67. dakikada Lukas Grgic'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

İlk yarıdan dakikalar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Trabzonspor-Rapid Wien karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.

24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.

32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.

41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

GOL 67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.

73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.

74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.