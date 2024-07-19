Trabzonspor teklif yaptı: Meunier'nin yerine skorer sağ bek

Trabzonspor'un, Rangers'ta forma giyen İngiliz sağ bek James Tavernier için resmi teklif gönderdiği ileri sürüldü. Golcü bek özelliğiyle tanınan Tavernier'in gelmesi halinde, bordo mavili kulüp, bu yaz Rangers'tan 3. transferini yapmış olacak.

Transfer çalışmalarının sürdüren Trabzonspor, Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sağ bek arayışlarına başladı.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; bordo mavili takım, Rangers'ta forma giyen James Tavernier için İskoç takımına resmi teklif gönderdi.



PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO



Rangers ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki İngiliz sağ bekin piyasa değeri 6.5 milyon Euro.



460 MAÇTA 125 GOL, 129 ASİST



Tavernier defansın sağında görev yapmasına rağmen skora yaptığı yüksek katkıyla dikkat çekiyor Tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 58 maça çıktı ve takımına 17 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 9 yıldır İskoç temsilcisinde oynayan İngiliz futbolcu, bu süreçte 460 maçta 125 gol atarken, 129 asist yaptı.



RANGERS'TAN 3. TRANSFER



Tavarnier'in gelmesi halinde bordo mavililer bu yaz Rangers'tan 3. transferini yapmış olacak. Trabzonspor, İskoç takımıyla sözleşmeleri sona eren John Lundstram ve Borna Barisic'i de kadrosuna katmıştı.