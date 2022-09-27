Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir."

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27/09/2022 08:30