Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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27/09/2022

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Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir."

27/09/2022 08:30
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TAGS: Trabzonspor, Trondsen
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