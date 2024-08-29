Trabzonspor tur için sahaya çıkacak

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29/08/2024

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Trabzonspor tur için sahaya çıkacak

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Dragus

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Noah, Görtler, Toma, Witzig, Geubbels, Akolo

29/08/2024 09:32
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TAGS: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi
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