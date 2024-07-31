Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

Bordo-mavililer, 2. eleme turunda deplasmanda 2-0'lık galibiyetin rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

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31/07/2024

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

31/07/2024 11:11
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TAGS: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi
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