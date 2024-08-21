Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.