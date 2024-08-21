Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

ads ads ads ads
21/08/2024

ads
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

21/08/2024 11:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.