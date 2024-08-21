Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.
21/08/2024
Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.
Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.21/08/2024 11:15