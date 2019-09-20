Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı
20/09/2019
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Süper Lig ekibi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.