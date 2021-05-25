Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor!

Gervinho ve Bruno Peres’i getirmek için Çizme’ye özel uçak gönderen Bordo-Mavililer, iki yeni yıldızına yarın kavuşacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılacağı imza töreninde, Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık mukavele yapılacak

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, Roma’nın sağ beki Bruno Peres ve Parma’nın hücumcusu Gervinho ile her konuda anlaşmıştı. Her iki futbolcuyla ilgili sadece bazı evrak işleri kalırken, Trabzonspor Yönetimi İtalya’ya özel uçak gönderdi. Serie A’da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran Fırtına, yıldızlarına yarın kavuşacak. Bruno Peres ve Gervinho’yu taşıyacak uçak Trabzon’a geldikten sonra iki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

Her iki futbolcuda da, 1.5 milyon Euro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacak. Ancak bonservis maliyetleri bulunmadığı için bir miktar imza parası ödenecek. Gervinho ve Peres, resmen Trabzonsporlu olduktan sonra tatil için ülkeden ayrılacaklar. Bu ikili, 28 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak.

(Fanatik)

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25/05/2021 11:48