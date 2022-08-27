Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır talihsizliği yaşanıyor. Milli kaleci, zorlu maçta takımındaki yerini alamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı.

Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan milli kalecinin yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.

Trabzonspor da kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı. A Takım Doktoru Halil PHolat oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” açıklamasını yaptı.

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27/08/2022 21:21