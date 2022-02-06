Trabzonspor'a Leverkusen'den genç forvet

Emrehan Gedikli, Alman ekibinin formasını 19 yaş altı takımda ve Almanya gençler kupasında terletti.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 10 kez fileleri sarstı.

Almanya milli takımının altyapılarında da forma giyen Emrehan, milli forma ile bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağlamıştı.

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06/02/2022 17:13