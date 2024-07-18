Trabzonspor'a Meunier'nin ayrılığı sonrası sürpriz sağ bek

Trabzonspor, Thomas Meunier'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından yeni bir sağ bek arayışına hemen başladı. Bordo-mavililerde gündeme gelen ilk isim, Boavista forması giyen Pedro Malheiro oldu.

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18/07/2024

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Trabzonspor'a Meunier'nin ayrılığı sonrası sürpriz sağ bek

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Thomas Meunier'nin ayrılığı sonrası gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRABZONSPOR'DA MALHEIRO SESLERİ

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Thomas Meunier'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından rotayı Boavista forması giyen Pedro Malheiro'ya kırdı.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Boavista ile büyük oranda anlaştı. Futbolcuyla da görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin artık son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

18/07/2024 10:53
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TAGS: Trabzonspor, Meunier, haber
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