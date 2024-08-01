Trabzonspor'a tur için tek gol yetti

Avrupa Ligi 2. eleme turu 2-0 kazanılan maçın rövanşında Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yendi. Bordo mavililer 3. eleme turuna yükseldi.

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda 2-0’ın rövanşında Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını Papara Park'ta konuk etti.

Bordo mavililer, yeni transfer Denis Draguş'un 65. dakikada attığı golle maçı 1-0, eşleşmeyi 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Lavrincik, Luteran, Tucny, Hladik, Gerec, Chrien

TRABZONSPOR 1-0 RUZOMBEROK

12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.

90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.