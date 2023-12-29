Trabzonspor'da 3'ü yeni sezon transferi 4 isim gözden çıkarıldı

Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle birlikte ritmini bulan Trabzonspor'da kadro planlaması sürüyor.

Bordo-Mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu dahilinde çalışmalarını sürdürürken, ara transfer döneminde bazı futbolcularla ayrılık kararı aldı.

Yabancı kontenjanında yer açmak adına ocak ayında bazı isimlerle vedalaşmayı planlayan Trabzonspor'da 4 isim gözden çıkarıldı.

Söz konusu 4 futbolcudan 3'ünün yeni sezon transferi olması dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un gözden çıkardığı isimler şöyle:

İlk olarak Filip Benkovic ile ayrılık hesapları yapılıyor.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'den kiralanan Filip Benkovic'in sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor.

Teklif gelmesi durumunda değerlendirilme kararı alınan oyuncular ise şöyle:

Tonio Teklic

Joaquin Fernandez

Enis Bardhi