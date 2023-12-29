Trabzonspor'da 3'ü yeni sezon transferi 4 isim gözden çıkarıldı
Kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor'da 4 futbolcu gözden çıkarıldı. Söz konusu futbolcuların 3'ünün yeni sezon transferi olması dikkat çekti.
29/12/2023
Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle birlikte ritmini bulan Trabzonspor'da kadro planlaması sürüyor.
Bordo-Mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu dahilinde çalışmalarını sürdürürken, ara transfer döneminde bazı futbolcularla ayrılık kararı aldı.
Yabancı kontenjanında yer açmak adına ocak ayında bazı isimlerle vedalaşmayı planlayan Trabzonspor'da 4 isim gözden çıkarıldı.
Söz konusu 4 futbolcudan 3'ünün yeni sezon transferi olması dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un gözden çıkardığı isimler şöyle:
İlk olarak Filip Benkovic ile ayrılık hesapları yapılıyor.
Sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'den kiralanan Filip Benkovic'in sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor.
Teklif gelmesi durumunda değerlendirilme kararı alınan oyuncular ise şöyle:
Tonio Teklic
Joaquin Fernandez
Enis Bardhi