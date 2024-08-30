Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor: İlk aday Şenol Güneş
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçecek.
30/08/2024
Son olarak UEFA Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor. Bordo-Mavili yönetim, deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldı.
TRABZONSPOR'DA HEDEF ŞENOL GÜNEŞ
Abdullah Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanması halinde Trabzonspor, Şenol Güneş için harekete geçecek.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş yaklaşık 1 yıldır boşta.30/08/2024 19:01