Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor: İlk aday Şenol Güneş

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçecek.

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30/08/2024

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor: İlk aday Şenol Güneş

Son olarak UEFA Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor. Bordo-Mavili yönetim, deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldı.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ŞENOL GÜNEŞ

Abdullah Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanması halinde Trabzonspor, Şenol Güneş için harekete geçecek.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş yaklaşık 1 yıldır boşta.

30/08/2024 19:01
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TAGS: Trabzonspor, Abdullah Avcı
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