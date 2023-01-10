"Trabzonspor'da Abdullah Avcı kararı"

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, son haftalarda deplasmanda alınan kötü sonuçlar sonrası takımdan ayrılacağı söylentileri oluşan teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

por Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Corendon Alanyaspor’a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın kararı belirsizliğini koruyordu.

DHA'nın haberine göre; Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

Avcı detaylı rapor sunacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.

Trabzonspor’da moralsiz idman

Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi yaşayan bordo-mavililer, 4 gün sonra sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.00’de toplanan bordo-mavili oyuncuların Alanyaspor yenilgisi sebebiyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Maç sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa sinyali vermesinin de etkisiyle moralsiz geçen idmanda dün akşam sahada çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İdmanda diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5’e 2 çalışma yaptı.

Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavili ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 21:05