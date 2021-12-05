Trabzonspor'da Ağaoğlu yeniden başkan

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05/12/2021

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Trabzonspor'da Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'un 78. genel kurulunda tek aday olan Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan genel kurulda, bugün Divan Başkanı Ali Sürmen'in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi.

Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve geldi. Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başlamış olacak.

AĞAOĞLU'NUN LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.

05/12/2021 10:40
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TAGS: Trabzonspor’da Ağaoğlu yeniden başkan
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