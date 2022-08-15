Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor, 33 yaşındaki futbolcu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavili ekip, yapılan anlaşmaya göre İsmail Köybaşı'ya fesih karşılığında 2.350 milyon TL'yi 10 taksit halinde ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2 milyon 350 bin lira tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

2021-22 sezonu başında Çaykur Rizespor’dan Trabzonspor’a transfer olan Köybaşı, bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamamıştı. 33 yaşındaki sol bek, Trabzonspor kariyerinde 13 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri mücadelesinde forma giydi.

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15/08/2022 18:21