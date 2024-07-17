Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi

Trabzonspor bir ayrılığı daha resmen açıkladı.



Bordo-mavili takımdan KAP'a yapılan açıklamada, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiği ve herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır." denildi.



Trabzonspor'a 2023/24 sezonunun başında transfer olan Kourbelis, sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Kourbelis'in Trabzonspor'la 1 yıllık daha kontratı bulunuyordu.

İKİ AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

Trabzonspor'dan dün yapılan açıklamada iki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilmişti.



Bordo-mavili takım, Thomas Meunier'in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı feshedildiğini, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin ise karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıklamıştı.