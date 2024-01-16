Trabzonspor'da ayrılıklar yakın

Trabzonspor'da gözler takımdan ayrılması beklenen oyunculara çevrildi. Transfer döneminin başlamasıyla Kourbelis ve Teklic'i Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralayan bordo mavililerde yeni vedalar yaşanacak gibi görünüyor.

Larsen'e İsveç ekibi Malmö'nün ilgisi devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle Bitexen Antalyaspor maçı kamp kadrosuna alınmayan Danimarkalı oyuncunun transferiyle ilgili yakın zamanda somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Bakasetas'ın Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, Galatasaray, Panathinaikos ve yurt dışından başka takımların radarında olan Yunan yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Karadeniz ekibinin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Bakasetas için devre arasında kayda değer bir teklif gelmesi durumunda ayrılık yaşanabilir.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'e Arap yarımadası ve Avrupa'dan ilgi gösteren kulüpler var.

Son zamanlarda taraftarlardan tepki gören ve bu sebeple zor günler yaşayan milli futbolcuya yurt içinden de talipler var; ancak Trabzonspor yönetimi Abdülkadir'i rakiplerine satmaya sıcak bakmıyor.

Transferi yılan hikayesine dönen bir diğer isim ise Umut Bozok. Uzun zamandır kadroya girmeyen tecrübeli golcü şu ana kadar Tümosan Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor gibi Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmeleri yapsa da bunlardan sonuç alamamıştı.

Bordo mavililerin 2 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Umut Bozok'un takımdaki geleceği merak konusu.