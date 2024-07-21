Trabzonspor'da forvet transferi için yeni aday

Trabzonspor'da forvet transferi için yeni bir isim gündeme geldi.



Milliyet gazetesinde yer alan haberde bordo-mavililerin Milan'dan Divock Origi'yle ilgilendiği ve başkan Ertuğrul Doğan'ın bu transfer için İtalyan ekibiyle görüşeceği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu içinse Southampton'la görüşmeler devam ediyor.

ORIGI'NIN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Bonservisi Milan'da olan Divock Origi, geride kalan sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta tamamladı.



Nottingham Forest'ta 22 maça çıkan Origi, 1 gol ve 1 asist kaydetti.



29 yaşındaki futbolcu daha önce Liverpool, Lille ve Wolfsburg formalarını da giymişti.