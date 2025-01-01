Trabzonspor'da gündem Rey Manaj

Trabzonspor, Net Global Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'ı gündemine aldı. Bordo mavili takım bu transfer için yol haritasını da belirledi.

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01/01/2025

Trabzonspor'da gündem Rey Manaj

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gündem ara transferde yapılacak hamleler.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde hücum hattına yapılacak takviye için Net Global Sivasspor'dan Rey Manaj'ın ismi gündeme geldi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde menajerler aracılığıyla Rey Manaj'ın Trabzonspor'a önerildiği belirtildi.

Manaj'ın Beşiktaş'a da önerildiği ifade edilirken, Karadeniz ekibinin takas teklifinde bulunacağı kaydedildi.

Net Global Sivasspor'un da uygun bir teklife sıcak bakacağına dikkat çekilirken, ilk görüşmenin ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 12 maça çıkan Manaj, 4 gol ve 1 asist kaydetti. Manaj'ın kontratı 2026'da sona eriyor.

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TAGS: Trabzonspor
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