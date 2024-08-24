Trabzonspor'da krizi çözmeye aday 4 isim: Listede Süper Lig'in golcüsü de var
Süper Lig ve Avrupa'da 4 maçtır fileleri havalandıramayan Trabzonspor, gol krizini çözecek bir santrforu kısa süre içinde kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına'nın listesinde 4 isim var.
24/08/2024
Trabzonspor'da gol krizi devam ediyor. 4 maçtır gol sevinci yaşayamayan bordo-mavililerde santrfor transferi için çalışmaları hızlandırdı.
En geç 1 hafta içinde santrfor transferini bitirmeyi planlayan Trabzonspor'un gündeminde 4 isim var.
Hürriyet'te yer alan habere göre Trabzonspor, geçen sezon takımda kiralık oynayan Southampton forması giyen Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağlamak istiyor.
Bordo-mavililer öte yandan Burnley'den Wout Weghorst için de temaslarını sürdürüyor.
Trabzonspor'un hücum hattı için listesindeki bir diğer isim ise geçen sezon Sivasspor'da harikalar yaratan Rey Manaj.
Genk'ten Tolu Arokodare'yi de gündemine alan Trabzonspor, bu isimlerden birini kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor.24/08/2024 11:43