Trabzonspor'da krizi çözmeye aday 4 isim: Listede Süper Lig'in golcüsü de var

Trabzonspor'da gol krizi devam ediyor. 4 maçtır gol sevinci yaşayamayan bordo-mavililerde santrfor transferi için çalışmaları hızlandırdı.

En geç 1 hafta içinde santrfor transferini bitirmeyi planlayan Trabzonspor'un gündeminde 4 isim var.

Hürriyet'te yer alan habere göre Trabzonspor, geçen sezon takımda kiralık oynayan Southampton forması giyen Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağlamak istiyor.

Bordo-mavililer öte yandan Burnley'den Wout Weghorst için de temaslarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un hücum hattı için listesindeki bir diğer isim ise geçen sezon Sivasspor'da harikalar yaratan Rey Manaj.

Genk'ten Tolu Arokodare'yi de gündemine alan Trabzonspor, bu isimlerden birini kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor.