Trabzonspor'da Nwakaeme şoku
Fraport Tav Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme sezonun ilk yarısını kapattı.
14/12/2021
Fraport Tav Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme sezonun ilk yarısını kapattı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.