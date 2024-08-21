Trabzonspor'da Nwakaeme, St. Gallen maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile oynanacak maç kadrosundan çıkartıldı.

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21/08/2024

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Trabzonspor'da Nwakaeme, St. Gallen maçı kadrosundan çıkartıldı

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.

21/08/2024 11:11
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TAGS: Trabzonspor, Nwakaeme, St. Gallen
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