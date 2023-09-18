Trabzonspor'da özlem sona erdi

Süper Lig’e bu sezon istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ligin 5'inci haftasını 9 puanla geride bıraktı. Ligin 3'ncü haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan ve geçen hafta Kasımpaşa'yı yenen Karadeniz ekibi, zorlu Beşiktaş galibiyetiyle ligde seri başlangıcının fişeğini ateşledi.

Siyah-beyazlılar, karşısında önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, 266 günlük aradan sonra derbi kazanmayı başardı. Mendy ve Onuachu gibi yeni transferleriyle sahaya çıkan bordo-mavililer, zorlu müsabakada rakibine nefes aldırmadı. Son olarak geçen sezonun 14’üncü haftasında Fenerbahçe’yi yenen ve sonrasındaki 4 derbi maçta galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında 3 puan özlemine son verdi.

Bjelıca’nın derbi siftahı

Trabzonspor’un başında çıktığı Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinden mağlup ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica, Süper Lig’de ilk kez büyük bir müsabakadan zaferle ayrıldı. Zorlu maça takımını iyi hazırlayan Hırvat hoca maçta yaşadığı gol sevinciyle mutluluğunu taraftarla paylaştı.

Mendy’nin beklenmeyen füzesi

Takımın yeni transferi Batista Mendy’nin ilk yarının uzatmalarında topla anlık buluşmasında kaleye uzak mesafeden çektiği şut direkte patladı. Hem rakibi hem de taraftarı şaşkına çeviren Mendy’nin füzesi az farkla gol olmadı. Mendy’nin ceza sahası dışından çektiği şutla kaçan golü sosyal medyada çok konuşuldu. Taraftarların hayran kaldığı gol denemesi hakkında taraflı tarafsız birçok izleyici, ‘sezonun golü kaçtı’ yorumunu yaptı.

Bakasetas’ın derbi üçgeni

Orta sahanın yıldız oyuncusu Bakasetas, bordo-mavili takımdaki kariyerinde Beşiktaş filelerini ilk kez dün akşam sarstı. 41’inci dakikada dar açıdan attığı frikik golüyle taraftarı mest eden Yunan yıldız, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe ağlarını 2 kez, Galatasaray filelerini de 1 kez havalandırmıştı. Ligdeki diğer büyük takımlardan Beşiktaş’a da gol atma başarısını gösteren başarılı orta saha, gol katkısı adına derbi üçgenini tamamladı.

“Birden fazla nedenden dolayı zafere çok ihtiyacım var"

Beşiktaşlı Valentin Rosier’le yaşanan gerilimde, Rosier’in fiziksel müdahalesine maruz kalarak boynundan yaralanan Bakasetas’ın, hakemin Rosier’e ceza vermemesi ve kendisine sarı kart göstermesi nedeniyle morali bozulmuştu. Rosier’in Bakasetas'ın boğazını sıkması sonucu boynunda oluşan çizik ve yaralar kamuoyuna, ‘Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier'in futbolcumuz Anastasios Bakasetas'a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir” ifadeleriyle duyurulmuştu.

Maruz kaldığı durumdan etkilenen Bakasetas’ın galibiyet sevinci yarım kaldı. Duygularını sosyal medyada paylaşan Yunan oyuncu, “Birden fazla nedenden dolayı zafere çok ihtiyacım var. Bunun üzerine inşa etmemiz ve uzun sezon boyunca tutarlı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.