Trabzonspor'da sakatlık: Maç kadrosundan çıkartıldı
Trabzonspor, Borna Barisic'in sakatlığı nedeniyle Ruzomberok maç kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
24/07/2024
ntv
Trabzonspor, sakatlık yaşayan Borna Barisic'in, tedbir amaçlı olarak Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır” dedi."24/07/2024 10:24