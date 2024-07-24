Trabzonspor'da sakatlık: Maç kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor, sakatlık yaşayan Borna Barisic'in, tedbir amaçlı olarak Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır” dedi."